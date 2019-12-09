أطلق طفل عراقي العنان لحنجرته بأبيات من الشعر على مسامع أقرانه في إحدى المدارس، عكس فيها وجع الشارع ومطالب شعبه ومعاناته.

طفل عراقي يصيح بحرقة الشباب وحكمة الكبار



أطلق طفل عراقي العنان لحنجرته بأبيات من الشعر على مسامع أقرانه في إحدى المدارس، عكس فيها وجع الشارع ومطالب شعبه ومعاناته.#العراقpic.twitter.com/h20Y91q0w7 — RT Arabic (@RTarabic) December 9, 2019

وجاء في القصيدة التي أنشدها الطفل باللكنة العراقية وسط زملائه:

"لا تظنوني أحاجي الغرب لا والله ... الحجي إلكم يا السياسيين العراق برأسه تفتر غيرة العباس ... وأنتم بلا غيرة ومو عراقيين".

وقال في مقطع آخر:

"شنو ذنب الشهيد اللي ضحى للكاع ... أطفاله بالتقاطع تمسح الجام مرأة استشهد رجلها وعدها أطفال ... ما تملك فلس تغذي الأيتام ليش تصوم ما تقولك من الجوع ... تقولك لثواب أطفالي أيتام".

المصدر: RT