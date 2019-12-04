كلفة ونوعية هدايا الروس في عيد رأس السنة

أجرت شركة Nielsen الروسية استطلاعا لرأي الروس فيما يتعلق بنوعية وكلفة الهدايا التي يقدمونها بمناسبة قدوم رأس السنة الميلادية وكذلك الوجبات التي يعدونها للعيد.

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وأظهر استطلاع الرأي أن أغلى هدية يقدمها الروس هي هدية شخصية لأنفسهم تكلفهم 10 آلاف روبل (نحو 170 دولارا)، ما يزيد ضعفا عن كلفة هدية العام الماضي.

وأبدى 38% من المشاركين في استطلاع الرأي جاهزيتهم لتقديم هدية لأنفسهم. أما 70% فسيقدمون الهدايا لأزواجهم و68% لوالديهم و50% لأصدقائهم.

وأشارت صحيفة "كومرسانت" الروسية نقلا عن شركة " Nielsen" إلى أن موازنة هدايا الأصدقاء تقلصت مقارنة بالعام الماضي من 3.7 ألف روبل إلى 3.3 آلاف روبل (50 دولارا).

أما الهدايا لزملائهم في العمل فيعتزم الروس إنفاق مبلغ قدره 5.9 روبل لتقديمها، كما هو الحال في العام الماضي.

Sputnik Irina Kalashnikova

وأعلن الروس أنهم مستعدون لإنفاق 10 آلاف روبل لإعداد مائدة عيد رأس السنة التي يستعد لتحضيرها 93% من المشاركين في استطلاع الرأي من الفواكه والخضروات والجبن (89%) واللحم الطازج والدجاج والسمك (87%) واللحم المجفف(81%). وقال 84% إنهم سيحضرون لمائدة العيد الشمبانيا. أما الفودكا فينوي إحضارها للعيد 40% فقط.

المصدر: فيستي