موضة مرعبة.. "شفاه الشيطان" تثير جنون الجنس اللطيف! (صور)
انتشرت في السنوات الأخيرة عمليات تكبير الشفاه لدى الجنس اللطيف بغية الحصول على شفاه أجمل، وظهرت مؤخرا موضة جديدة أثارت الجدل أطلق عليها موضة "شفاه الشيطان" أو "شفاه الأخطبوط".
وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي شكل الشفاه الجديد "المرعب"، ببعض الزوايا يتراواح عددها ما بين 6 إلى 8 زوايا.
وأفادت وسائل إعلام بأن إيميليان براودي، مبتكر هذه الفكرة والقائم على تنفيذها، ليس جراح تجميل، لكنه يقوم بتنفيذها للراغبات، مما حقق له شهرة كبيرة على الشبكة العنكبوتية.
وكانت بداية عمل براودي في مجال التجارة في عدد من الأدوية الطبية، لينتقل بعدها إلى تقديم خدمات في التجميل.
وتعتبر الشفاه الكبيرة إحدى الوسائل التي تستخدمها الفتيات والسيدات من أجل جذب الجنس الآخر، وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في نشر ثقافة عمليات التجميل، حتى أنها أصبحت متاحة للجميع وفي متناول الأيدي.
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО НА ЛИЦЕ ⠀ ⠀ Осьминоги 🐙 или губы дьявола от гениального @emelianbraude 😈 ⠀ ⠀ Уже полностью заполнили ленту 👀😂 ⠀ ⠀ Новый тренд в мире косметологии 😛 ⠀ ⠀ Ну как вам? 🤔 ⠀ ⠀ Стрём или нормуль ? 🤪 ⠀ ⠀ Мне кажется, такая техника показывает мастерство косметолога ☝🏻, это вспышка чего-то нового и нестандартного, я уверена, будет пользоваться популярностью у тех, кому нравятся бодимодификации 👄 ⠀ ⠀ ⠀ 💜 С любовью и заботой, Ваш врач-косметолог София👩🏻⚕️ ⠀⠀ ⠀ ⠀ #тoповыйtp_чт #звeздывtp_чт #опг_Брауде#успех #деньги #ОПГ_ЕБ #тпзг17#воблаго17#сектаБрауде #косметологмосква#косметологбауманская#косметологкрасносельская #косметологкомсомольская #растворбраудемосква#липолитикимосква#увеличениегубмосква#чисткалицамосква#пилингмосква #мезотерапиямосква #воблаго18 #воблаго15 #губыдьявола#губыосьминоги#губызонтик #косметологтокмак#токмачане#биоревитализациямосква#шайтанизация
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Доброе утро, дорогие 👾❤️ Уже успели оценить новый тренд на губы осьминоги? 💋👾 Листай карусельку и читай 🤯😥 #губыосьминоги #губыдьявола #губызонтик Вообще, отношение к работе этого человека меня впечатляет, не в приятную сторону, максимально не в приятную 😧 Так как сама всегда за стерильность и чистоту🥰 Не важно, в какой сфере ты работаешь, какой ты мастер, у кого учился, это всё обесценивается если ты вонючка который не следит за чистотой на своём рабочем месте 🙅♀️😂 Сама идея крутая, мне нравится, это интересно, креативно, что-то новое, но, не на длительный срок. 🤔 #бобруйскгубы #минскгубы #москвагубы #спбгубы #губы #губытп #модельгубы #модельгубыосьминоги
المصدر: RT