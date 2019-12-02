سلسلة من الأحداث "غير الاعتيادية" سيشعلها نبأ وفاة ملكة بريطانيا!

أصبحت الملكة، إليزابيث الثانية، التي تتربع على العرش منذ 67 عاما، رمزا مميزا للثقافة البريطانية، ولكن قلة قليلة من أفراد الجمهور يعرفون ما سيحدث عندما يذاع نبأ وفاتها.

وعلى الرغم من أن حدث وفاة الملكة سيصبح خبرا عالميا في حال وقوعه، إلا أن هناك بعض الأحداث الحيوية الأخرى، التي يجب أن تنتشر إذا توفيت إليزابيث الثانية، وفقا لموقع "إكسبريس".

ومن المقرر أن يخرج رجل يرتدي ملابس الحداد، إلى خارج قصر باكنغهام ليضع إشعارا أسود اللون على البوابات، وفقا لـ Elle.

وسيتغير لون موقع الويب الخاص بالقصر، كما سيتحول إلى صفحة واحدة تعرض النص نفسه، الموجود على بوابات القصر، وفقا لصحيفة "الغارديان".

وكشف موقع "إكسبريس" أنه سيجري تفعيل "إرسال تنبيه لاسلكي"، يُعرف باسم "Rats"، وهو عبارة عن إنذار في زمن الحرب.

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وفي عام 2011، كتب المنتج في "بي بي سي"، كريس برايس، إنه إذا بثت أغنية معينة على الراديو، فيعني ذلك أن أمرا "فظيعا" قد حدث.

واستطرد موضحا: "إذا سمعت يوما "(Haunted Dancehall (Nursery Remix"، لـ Sabres of Paradise على إذاعة النهار 1 (Radio 1)، شغّل التلفاز. أمر رهيب حدث للتو".

وفي حال وفاة ملكة بريطانيا، ستبث القنوات التلفزيونية الرئيسية الأخبار الحزينة. وحتى برامج "بي بي سي" ستتوقف مؤقتا، لمشاركة خبر الوفاة.

ومن المتوقع أيضا أن يرتدي مذيعو الأخبار ثياب الحداد، مثل أفراد العائلة المالكة. كما قد يعلن الطيارون وفاة الملكة أثناء الرحلات الجوية.

وسيصبح يوم تشييع جنازة الملكة عطلة وطنية، إلى جانب تتويج الأمير تشارلز ملكا لبريطانيا.

المصدر: إكسبريس