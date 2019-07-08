ماذا تغير وفاة إليزابيث الثانية في العائلة المالكة؟

أشارت العديد من التقارير السابقة إلى أن ملكة بريطانيا بدأت توزيع المسؤوليات ببطء إلى ابنها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير ويليام، نظرا لتقدمها في السن.

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وبمجرد وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي تتربع على العرش منذ 65 عاما، سيقام حداد مدته 12 يوما، وعقب انتهاء هذه الفترة، سيكون هناك بعض التغييرات المهمة للغاية التي ستشمل عددا من أفراد العائلة المالكة.

وستبدأ التغييرات من النشيد الوطني الذي سيتحول إلى "حفظ الله الملك"، وستستخدم عبارة "جلالته" بدلا من "جلالتها"، وستتم إعادة تصميم العملات المعدنية والورقية، بالإضافة إلى تحولات مثيرة داخل العائلة المالكة، ومن بينها:

1- الأمير إدوارد يحصل على لقب جديد:

يعرف الأمير إدوارد باسم " إيرل ويسكس"، وهو أحد أعضاء العائلة المالكة البريطانية الأصغر رتبة، والابن الأصغر والثالث للملكة إليزابيث الثانية، ولم يُمنح لقب دوق عندما تزوج من صوفي ريز جونز (التي أصبحت كونتيسة ويسكس بعد الزواج) بطلب منهما، حيث لم يمنحا طفليهما أيضا ألقاب أمير وأميرة، حتى يتمكنوا جميعا من عيش "حياة بسيطة قدر الإمكان".

ومع ذلك، سيحصل الأمير إدوارد على لقب دوق إدنبرة، بعد اعتلاء الأمير تشارلز العرش ووفاة الأمير فيليب، وفقا لتقارير PopSugar.

2- تغيير لقب كاميلا، زوجة الأمير تشارلز:

ما يزال اللقب الذي ستحمله كاميلا، دوقة كورنوال، بعد تتويج زوجها الأمير تشارلز ملكا، لغزا محيرا للبريطانيين حتى الآن، لأنه متعلق بقرار الأمير تشارلز.

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فقد مر دوق إدنبرة (الأمير فيليب)، بفترة دون لقب، بعد اعتلاء إليزابيث الثانية عرش بريطانيا، وكان يطلق عليه "صاحب السمو الملكي"، وليس "الأمير".

وعلى الرغم من أن كاميلا تعد أميرة ويلز حاليا، إلا أنها لم تستخدم هذا اللقب على الإطلاق، وهذا ما يجعل لقبها بعد وفاة الملكة غير واضح، فيما يرجح كثيرون حصولها على لقب "الملكة الزوجة".

3- أمير ويلز الجديد:

في حال ماتت الملكة واعتلى تشارلز العرش البريطاني، فهذا يعني أن منصب أمير ويلز سيكون شاغرا، ولأن الأمير ويليام هو وريث تشارلز على العرش، فإن اللقب سيذهب إليه، والذي سيصبح أيضا دوق كورنوال.

4- كيت ميدلتون قد تحصل أخيرا على لقب أميرة:

على الرغم من أن كاميلا لم ولن تحصل على لقب "الأميرة" باعتبارها الآن زوجة لأمير ويلز والزوجة المستقبلية لملك بريطانيا، إلا أن ديانا كانت تحمل لقب "أميرة ويلز"، وربما كان هذا سبب عدم استخدام كاميلا، دوقة كورنوال لهذا اللقب.

ولكن عندما يصعد تشارلز إلى العرش، ويتم منح الأمير ويليام لقب أمير ويلز، فقد تحمل زوجته كيت لقب أميرة ويلز أيضا إلى جانب لقب دوقة كورنوال واحتفاظها بلقب دوقة كامبريدج.

ومن الناحية الفنية سيكون من الخطأ مناداة كيت ميدلتون بلقب الأميرة، لأن بنات الملوك أو الأمراء هم فقط من يملكون الحق بهذا اللقب.

ولكن بالنظر إلى حصول ديانا سابقا على هذا اللقب، فإن الأمر قد ينطبق أيضا على كيت.

المصدر: ميرور