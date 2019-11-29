عمدة موسكو: متوسط عمر الموسكوفيين يقترب من المعدلات الأوروبية

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية أن متوسط عمر أهالي موسكو يقترب من المعدلات الأوروبية.

وأضاف أنه سيتخطى معدل 80 عاما بعد عامين أو 3 أعوام، مع العلم أن متوسط العمر بلغ حاليا 78 عاما ويضاف إليه كل عام 6 أشهر.

وعلى سبيل المقارنة أشار، سوبيانين" إلى أن متوسط العمر في برلين يعادل 80 عاما.

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وقال العمدة أن عدد سكان موسكو الذين تجاوز سنهم 80 عاما بلغ العام الماضي 500 ألف شخص. ومضى قائلا: " نحن مقتنعون بأن عددهم سيقترب بعد بضعة أعوام من مليون شخص".

وقال إن وتائر نمو متوسط العمر في موسكو غير مسبوقة مقارنة بمدن روسية أخرى. وأوضح قائلا: "من البديهي أن تلك الوتائر ستتباطأ مع بلوغ معدل 82 عاما وهذا الأمر طبيعي ليس بالنسبة إلى موسكو فحسب بل وبالنسبة إلى أوروبا والعالم أجمع. لكن يسرنا جدا أننا اقتربنا من المعدلات الأوروبية".

يذكر أن المشاريع الوطنية الروسية تقضي ببلوغ متوسط العمر في موسكو 82 عاما.

المصدر: نوفوستي