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قازان تتصدر قائمة المدن الروسية ذات المعيشة المميزة

مجتمع

قازان تتصدر قائمة المدن الروسية ذات المعيشة المميزة
Konstantin Tchalabov
صورة أرشيفية
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أجرى خبراء استطلاع رأي السكان في 78 مدينة روسية لتحديد أفضليات المعيشة فيها. وتربعت قازان في المرتبة الأولى .

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وشغلت عاصمة الشيشان غروزني المكانة الثانية. وأتت بعدهما مدينة تيومين في غرب سيبيريا وكراسنودار في جنوب روسيا وموسكو.

أما بطرسبورغ فاحتلت المكانة السادسة في التصنيف.

وتضمنت قائمة المدن العشر ذات الأفضلية بنوعية المعيشة كذلك إركوتسك في شرق سيبيريا، وسيفاستوبول في القرم، وأوفا وسط روسيا وكيميروفو جنوب سيبيريا.

وقام المشاركون في استطلاع الرأي بتقييم حالة المساكن وعمل السلطة المحلية ونشاط مصلحة صيانة الطرقات وشرطة المرور وحالة النقل العام ومستوى تطور البنية التحتية للتعليم والثقافة والخدمات الطبية، فضلا عن تقييم الأوضاع في المدينة بشكل عام.

المصدر: فيستي

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