بوتين يلقي نظرة الوداع على رئيسة جامعة بطرسبورغ

حضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مراسم الجنازة الرسمية لرئيسة جامعة بطرسبورغ، لودميلا فيربيتسكايا، التي كانت تربطه بها علاقة صداقة قوية.

وأقيمت مراسم الجنازة في قاعة المراسم بالجامعة، وبعدها تمت الصلاة على الفقيدة في كنيسة أيقونة عذراء سمولينسك، ودفنت في مقابر شمال بطرسبورغ.

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وقد توفيت فيربيتسكايا عن عمر ناهز 84 عاما يوم الأحد الماضي، وعلق الرئيس على الوفاة في برقية عزاء لبناتها بأن الفقيدة كانت "شخصا لديه قوة روحية عظيمة، وعزة داخلية، عالمة متميّزة ومعلمة مرشدة وموهوبة"، كما ذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، سابقا أن وفاة فيربيتسكايا هي "خسارة كبيرة للعلم وخسارة شخصية للرئيس".

وأصبحت فيربيتسكايا عام 1994 أول عميدة لجامعة بطرسبورغ، وخلال عمادتها افتتحت كليتي العلاقات الخارجية والطب بالجامعة، ثم أصبحت رئيسة للجامعة منذ عام 2008. وفي عام 2010 أصبحت عميدة لكلية اللغات بالجامعة، ثم عميدة شرفية لنفس الكلية.

وكانت الفقيدة حائزة لوسام الاستحقاق الوطني، وحصلت على وسام الصداقة عام 1996، كما حازت وسام جوقة الشرف، ووسام النخيل الأكاديمي الفرنسيين، ووسام الاستحقاق من الجمهورية البولندية، ووسام الأميرة أولغا من الدرجة الثالثة (أوكرانيا).

المصدر: نوفوستي