وفاة رئيسة جامعة سان بطرسبورغ

أكدت جامعة سان بطرسبورغ الحكومية وفاة رئيستها الفخرية ليودميلا فيربيتسكايا، التي كانت تترأس ثاني أكبر الجامعات الروسية منذ 25 عاما.

وسيتم تحديد مكان وتاريخ دفن جثمانها في وقت لاحق، حسبما أكدت مصادر في الجامعة، اليوم الأحد.

يذكر أن ليودميلا فيربيتسكايا ولدت في مدينة لينينغراد (سان بطرسبورغ حاليا) عام 1936 في عائلة مسؤول حزبي، تعرض للاضطهاد في عهد يوسف ستالين. وبعد رد الاعتبار لوالدها وعودة عائلتها من المنفى، بدأت فيربيتسكايا بالدراسة في جامعة لينينغراد الحكومية، وتخرجت في كلية الآداب فيها عام 1958. وكان اختصاصها اللغة الروسية والآداب.

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وكانت فيربيتسكايا تعمل في الجامعة ذاتها طوال كل حياتها المهنية. وتم انتخابها رئيسة للجامعة في عام 1994، وتمت إعادة انتخابها مرتين في وقت لاحق. واستقالت من هذا المنصب في 2008 لتصبح أول رئيسة فخرية للجامعة.

وتعتبر فيربيتسكايا صاحبة أكثر من 300 من المؤلفات العلمية والتعليمية في مجال الآداب، وهي حائزة على العديد من الجوائز والأوسمة الحكومية. كما كانت عضوا في مختلف المجالس واللجان لدى الرئيس الروسي والحكومة ومحافظ سان بطرسبورغ.

وخلال الفترة بين 2013 و2018 كانت ليودميلا فيربيتسكايا رئيسة لأكاديمية التعليم الروسية.

المصدر: وكالات