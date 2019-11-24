هندية بـ31 إصبعا حبيسة منزلها لاعتبارها "ساحرة"

كشفت امرأة هندية ولدت بـ19 إصبعا في قدميها و12 إصبعا في يديها، عن المعاملة القاسية لها من قبل جيرانها، لاعتقادهم أنها "ساحرة".

وولدت كومار ناياك، البالغة 63 عاما، بتشوه خلقي يعرف بالعنش أو كثرة الأصابع، وهو عيب خلقي وراثي يؤدي إلى امتلاك صاحبه زيادة في عدد أصابع اليدين أو القديمين أو كليهما.

Kumar Nayak A woman born with 12 fingers and 20 toes has described how neighbours ‘keep away’ from her because they think she’s a witch.Kumar https://t.co/m68MdmM3Q1pic.twitter.com/qQEvv16JMV — EyeWitness101 (@EyeWitness101) November 23, 2019

Woman, 63, who was born with 19 TOES and 12 fingers reveals she can't leave her house because her neighbours think she is a witch

Kumar Nayak, 63, from #India, was born with the abnormality polydactyly pic.twitter.com/buTHCp4J0u — Hans Solo (@thandojo) November 23, 2019

وتقول التقارير المحلية، إن المرأة الهندية بالكاد تغادر منزلها في مقاطعة غانجام التابعة لولاية أوديشا الهندية، لأن السكان يسيئون معاملتها بسبب حالتها الشاذة.

ولم تتمكن كومار من الحصول على العلاج منذ سنوات عديدة، لأن أسرتها لم تكن تملك المال الكافي لذلك، وهو ما جعلها تتعلم التعايش مع التعليقات السيئة، وغالبا ما تبقى في المنزل لتجنب ذلك.

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وقالت كومار: "ولدت بهذا العيب، ولم يكن باستطاعتي الحصول على العلاج، لأنني أنتمي إلى عائلة فقيرة... مرت 63 سنة وأنا بهذه الحالة التي أعيشها اليوم، فيما يعتقد السكان القريبون أنني ساحرة ويبقون أنفسهم بعيدا عني".

وتابعت: "لكن في بعض الأحيان، يأتي البعض من الزوار لرؤية حالتي، أنا مجبرة على البقاء في المنزل لأنني أعامل بشكل مختلف".

في المقابل، صرحت إحدى جاراتها، التي كانت متعاطفة معها: "أعرف أنها تعاني من مشكلة طبية، وهو أمر لا علاقة له بما يعتقده الآخرون. أشعر بالأسف تجاهها لأنها لا تستطيع تحمل تكاليف العلاج".

المصدر: ديلي ميل