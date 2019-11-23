شرطة موسكو تهنئ الأمهات كما في الأفلام! (فيديو)

مع اقتراب عيد الأم في روسيا، قررت قوات الشرطة في العاصمة موسكو تكريم الأمهات والحوامل بطريقة لطيفة ومميزة.

وتوجهت بعض دوريات الشرطة مع فرقة موسيقية تابعة لوزارة الداخلية الروسية إلى دور التوليد في موسكو، حيث أحيت بعض الحفلات، وقدم عناصر الشرطة الورود للأمهات.

وقالت إحدى الأمهات بهذه المناسبة: "لقد حول رجال الشرطة هذه المناسبة لعيد حقيقي... احتفلوا بنا كما في الأفلام... استخدموا الرافعات وصعدوا لتقديم الورود لنا عبر نوافذ الطابق الثالث من المشفى، لقد كان أمرا رائعا".

وزارة الداخلية الروسية

وتجدر الإشارة إلى أن يوم الأم هو عيد عالمي يحتفل به في كل منطقة بتاريخ معين، ففي العالم العربي يصادف في الـ21 من مارس من كل عام، وفي النرويج في 2 فبراير، أما روسيا فتحتفل بهذه المناسبة في 24 نوفمبر.

وزارة الداخلية الروسية

المصدر: وكالات روسية