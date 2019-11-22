قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن "دم المرأة في الكويت رخيص"، مشيرة إلى المادة 153 من قانون الجزاء، المتضمنة عقوبة السجن لمدة 3 سنوات أو غرامة 12 دينار للقاتل في جرائم الشرف.

ووفقا للصحيفة، فإنه "رغم أن جرائم الشرف مسكوت عنها في البلاد، فقد كشفت مصادر أمنية.. رصد 65 بلاغا خلال 11 شهرا مضت، باعتداءات على نساء في قضايا تتعلق بالسلوك والأخلاق، مقدمة من مواطنين وخليجيين ومقيمين".

ووصفت ناشطات وحقوقيات مادة قانون الجزاء، بأنها "تهدر دم المرأة، وتبرر للرجل قتلها لمجرد شكه بسلوكها. وقالت أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت د. شيخة الجاسم إن المادة تكرس لقيم جاهلية مضادة للدولة المدنية، مؤكدة أن المجتمع ذكوري بامتياز، ويكيل بمكيالين، إذ يحتفي بالقاتل أحيانا بعد دفع ديته، بينما تقتل المرأة لمجرد الشك في شرفها".

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة عن الكاتبة أسيل أمين، وصفها "القانون الذي مر عليه 58 عاما بـ(المعيب الذي يخالف روح العصر)، مشيرة إلى تكرار جرائم الشرف في ظروف غامضة، وفي ظل تعتيم إعلامي بسبب الأعراف الاجتماعية.

واعتبرت أن مادة القانون تكرس التمييز بين الجنسين، وتقوم على أن "الرجل شايل عيبه"، وأخطاءه مغفورة، بينما المرأة مذنبة "على طول الخط".

وذكرت الصحيفة الكويتية أنه "قانونيا، أكد المستشار أنور العنزي أن العقوبة المخففة، وفق نص المادة 153 من قانون الجزاء، تنطبق على (من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في وضع الزنى مع رجل)".

المصدر: "القبس"