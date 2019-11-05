الاحتجاجات على الفساد تصل إلى الكويت

انتشرت دعوات للاحتجاج في الكويت للمطالبة بالإصلاحات السياسية، والمشاركة في اعتصام مفتوح غدا الأربعاء، في ساحة الإرادة في العاصمة.

وأعلن النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، صالح الملا، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أنه تم "استكمال الإجراء القانوني للوقفة الاحتجاجية من مبنى محافظة العاصمة والأمن العام"، لافتا إلى أن "موعد الوقفة سيكون في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي من مساء الغد".

ونشر الملا نص الإخطار لمحافظة العاصمة ومدير أمنها، مبينا في فحواها "أن الدستور يكفل حق التجمع السلمي للمطالبة بحقوقه"، وأن "الطلب جاء لاستشراء الفساد في مؤسسات الدولة، لذا تقرر إقامة وقفة احتجاجية صامتة".

خرجت قبل قليل من مبنى محافظة العاصمة والأمن العام بعد إستكمال الإجراء القانوني لإقامة "الوقفة الإحتجاجية"..

كل الشكر للأخ المحافظ ومدير الأمن العام على التعاون وحسن الإستقبال والشكر موصول للجهات المعنية بوزارة الداخلية.

نلتقي غداً بإذن الله الساعة 7مساءً في #ساحة_الإرادة#بس_مصختpic.twitter.com/JwNEhwXxj3 — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) November 5, 2019

وفي وقت سابق، قال السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الشورى السابق ناصر الدويلة، في سلسة تغريدات إن الملا هو من دعا للاعتصام ورفع شعار "مصخت"، موضحا أنه "شعار يلامس مشاعر كل الشعب الكويتي تجاه الحكومة المتناحرة مع نفسها ومع مصالح الوطن والمواطن"، بحسب وصفه.

وأعلن الدويلة عن انضمامه لهذه الدعوة لممارسة ما صفه بحق الاحتجاج السلمي ضد الحكومة "وتابعها مجلس بني صامت".

ووجه السياسي الكويتي انتقادات حادة للحكومة، مشيرا إلى أنها "منذ سنتين في حالة انعدام الوزن واختلال التوازن، وأن الشعب مل من الكآبة والانفصام الذي تعانيه الدولة".

دعا النائب السابق صالح الملا الى اعتصام في ساحة الارادة يوم الاربعاء القادم ورفع شعار " مصخت " وهو شعار يلامس مشاعر كل الشعب الكويتي تجاه الحكومه المتناحرة مع نفسها و مع مصالح الوطن و المواطن و انا انضم لهذه الدعوة لممارسة حق الاحتجاج السلمي ضد الحكومة و تابعها مجلس بني صامت — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 2, 2019

الحكومة صار لها سنتين في حالة انعدام الوزن و اختلال التوازن و الشعب مل من الكآبه و الانفصام الذي تعانيها الدوله بوجود سمو الشيخ جابر المبارك و الشيخ ناصر صباح الاحمد و وزير الداخليه الذي سلط الله عليه و صرنا نسمع علومه كل يوم شكل اعتقد اننا سنستعير شعار كلن يعني كلن مصخوها والله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 2, 2019

ودشن نشطاء هاشتاغ #بس_مصخت على موقع "تويتر"، للمطالبة بالإصلاحات بعد انتشار الفساد في مجلس الأمة، على حد قولهم، كما رفض كويتيون "التلميح" بفرض الضرائب على المواطنين، معتبرين أنه إجراء سيواجه بـ"النزول إلى الشارع".

المصدر: وكالات