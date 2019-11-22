مسلمة حبلى تتعرض لضرب وحشي في أستراليا (فيديو)

انتشرت لقطات مروعة لامرأة حامل تتعرض لضرب مبرح من قبل شخص غريب في مقهى بمدينة سيدني الأسترالية، يوم الأربعاء 20 نوفمبر.

وكانت المرأة المسلمة، رنا الأسمر، وعمرها 31 عاما وهي في الشهر التاسع من حملها، تجلس مع أصدقائها في مقهى Bay Vista قبل وقوع الحادثة.

A heavily pregnant Muslim woman was brutally attacked, repeatedly punched and stomped in the head by a man in a #Sydney cafe.



The Police say the attacker was screaming anti-#Islam slurs at the women who were all wearing head scarves.#Australia#Islamophobia#Parramatta#Hijabpic.twitter.com/PvuwBpFvos — DOAM (@doamuslims) November 21, 2019

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة كيف اقترب رجل من طاولة تجلس عليها نساء، ودون سابق إنذار، ضرب المرأة الحبلى بلكمات مبرحة. وبعد لحظات، ركض آخرون لمساعدتها.

إقرأ المزيد

ويمكن رصد صديقتها وهي تستخدم الكرسي لضرب المهاجم، بينما يحاول آخرون جره بعيدا. وتمكّن أصحاب المقهى من السيطرة على الرجل حتى وصلت الشرطة.

ونُقلت المرأة المصابة إلى مستشفى "ويستمييد" لمراقبة حالتها وتقييم حال جنينها، وخرجت إلى منزلها صباح يوم الخميس 21 نوفمبر.

وبهذا الصدد، قالت الشرطة إن المرأة لم تكن تعرف من هاجمها، ولكن عائلتها تعتقد أن الهجوم كان بدوافع عنصرية.

واعتقلت الشرطة ستيب لوزينا، وعمره 43 عاما، حيث امتثل أمام المحكمة يوم الخميس، بتهمة الاعتداء وإلحاق الأذى الجسدي الفعلي. وسيظل المتهم خلف القضبان حتى الشهر المقبل على الأقل.

وكشفت تقارير محلية أن لوزينا أطلق تعليقات "عنصرية" ضد الإسلام، قبل مهاجمته المرأة الحامل.

المصدر: ديلي ميل