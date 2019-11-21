أقيم معرض في مستشفى سان كارلو في مدينة ميلانو بإيطاليا، يظهر العنف ضد المرأة من خلال صور بالأشعة السينية للضحايا.

وكرّس أحد الأطباء الجسورين هذا المعرض لإظهار ما تتعرض له النساء من أزواجهن أو أزواجهن السابقين أو أصدقائهن من اعتداءات جسيمة، وتبيان "الرعب اليومي الذي يشاهد في غرف الإسعاف".

rep.repubblica.it

ويقول الطبيب صاحب الفكرة إن "النساء لا يجدن في الغالب القوة للبوح بما يحدث لهن، لكن الجثث والإصابات تتحدث بلسانهن، وتكشف عن حالة من الرعب اليومي".

وتابع الطبيب قائلا: "ولهذا السبب قررت إظهار العنف المنزلي كما نشاهده في غرف الإسعاف العاجل من عظام وأنوف وأياد مكسورة ومعاصم ملتوية وعيون مظلمة وطعنات وعلامات خنق وآثار تعذيب بشظايا زجاج، أو حتى خنجر في الظهر".

المصدر: rep.repubblica.it