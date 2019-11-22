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نساء موسكو يفضلن وجود أزواجهن بغرفة الولادة

مجتمع

نساء موسكو يفضلن وجود أزواجهن بغرفة الولادة
Globallookpress
صورة أرشيفية
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تزداد عادة حضور أفراد العائلة ولادة الرضيع شعبية بين أهالي موسكو

وقال كبير الأطباء المتخصصين في الأمراض النسائية لدى  إدارة الصحة في حكومة موسكو، أنطون أولينيف، إن 30 % من نساء موسكو يوافقن على حضور الولادة من قبل أزواجهن وغيرهم من أفراد العائلة.

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حسب كبير الأطباء فإن الكثير من آباء المستقبل يحضرون غرف الولادة لدعم زوجاتهم وغالبا ما ينضم إليهم أفراد العائلة الآخرون.

وأوضح أن كل من يرغب بالحضور في غرفة الولادة من أفراد العائلة يجب أن يخضع لفحوص طبية مختلفة، بما فيها فحص الدم وأشعة الصدر وأعضاء الجسم الأخرى وفحص الأجسام المضادة IG M وفحص الحصبة.

وأضاف الطبيب أن حضور غرفة الولادة لا يتطلب دفع أموال إضافية لأن تلك الخدمة تدخل مجموعة الخدمات الطبية التي تقدم بموجب بوليصة التأمين الطبي الإلزامي.

يذكر أن أكثر الأسماء شعبية ضمن المواليد في موسكو هو اسم ألكسندر للأولاد واسم صوفيا للبنات.

المصدر: فيستي

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