أعلنت مديرة مسابقة "ملكة جمال روسيا"، أناستاسيا بيلياك، أن روسيا لن تشارك في مسابقة "ملكة جمال الكون" في الولايات المتحدة بسبب الصعوبات مع تأشيرات الدخول.

وقالت بيلياك في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن "إدارة مسابقة ملكة جمال الكون تأخرت هذا العام في إبلاغنا بمواعيد ومكان إجراء الدور النهائي من المسابقة".

وأضافت أنه "للأسف، لن نتمكن من الحصول على تأشيرات الدخول الأمريكية بسبب الصعوبات في هذا المجال، ولن يكون لدينا وقت كاف للتحضير للمسابقة"، مضيفة أن الفريق الروسي اضطر للامتناع عن المشاركة في المسابقة نهائيا.

وأشارت إلى أن الفتاة الروسية ألينا سانكو، الحائزة لقب ملكة جمال روسيا 2019، ستشارك في مسابقة "ملكة جمال العالم"، التي من المقرر أن يجري الدور النهائي لها يوم 14 ديسمبر.

المصدر: نوفوستي