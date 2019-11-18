مصر.. واقعة تنمر وسخرية من طفل سوداني تلهب الغضب

تسببت واقعة تنمر وسخرية من طفل سوداني في غضب واسع بالشارع المصري، حيث تدخلت سفارة جنوب السودان لدى مصر، بعدما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية.

وقام وفد من السفارة بزيارة الطالب في مدرسته صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد انتشار الفيديو، حيث أكد أجانق بول، رئيس جمعية الصحفيين في جنوب السودان أن الوفد الذي زار الطالب يدرس بالصف الرابع الابتدائي في مدرسة للاجئين بمنطقة العباسية، متابعا أن وفد السفارة اجتمع بالطالب لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وقام الشباب المصريون بتصوير الطفل السوداني والسخرية منه، ما يعد فعلا عنصريا، وهم جيرانه ولم يكن الأمر مزاحا كما ادعوا لاحقا.

وأردف رئيس جمعية الصحفيين في جنوب السودان أن الطالب في حالة نفسية جيدة حاليا، لكنه ما زال خائفا من تكرار الأمر مرة أخرى.

وستقوم السفارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة حتى لا تتكرر .

وبعد الانتشار الواسع للفيديو، قام الشابان بتصوير فيديو آخر للاعتذار للطفل، حيث أكدا أن الفيديو كان للمزاح وليس للسخرية.

المصدر: الدستور