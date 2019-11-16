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نجم راب عالمي يستفز السعوديين من مسرح في الرياض بحمالة صدر

مجتمع

نجم راب عالمي يستفز السعوديين من مسرح في الرياض بحمالة صدر
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مغني الراب العالمي، راسل فيتالي، المعروف بلقب روس، يلوح بحمالة صدر نسائية أثناء أدائه حفلا موسيقيا في أحد مسارح العاصمة السعودية الرياض يوم 15 نوفمبر 2019.
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أثار مغني الراب العالمي، راسل فيتالي، المعروف بلقب روس، جدلا واسعا في السعودية بتلويحه بحمالة صدر نسائية أثناء أدائه حفلا موسيقيا في أحد مسارح العاصمة السعودية الرياض.

وأحيا روس حفلا فنيا صاخبا في منطقة البوليفارد بالرياض، مساء الجمعة، حيث لوح بحمالة صدر للجمهور الحاضر، كما اعتاد أن يفعل في كثير من حفلاته الغنائية حول العالم.

وحاول النجم الشاب إعطاء حمالة الصدر للحاضرين، لكنهم امتنعوا عن استقبال هذه "الهدية" التي طغى الجدل حولها على الحفل فور انتهائه.

واعتاد مغني الراب الحصول على حمالة صدر من إحدى حاضرات حفلاته، لكن من غير المعروف إن كان قد حصل هذه المرة على الحمالة من الجمهور أم من أحد أعضاء فرقته.

ورغم الشعبية التي يحظى بها روس كما ظهر من تفاعل جمهوره، إلا أن تصرفه أثار جدلا واسعا بين السعوديين، وبعد انتهاء الحفل في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، هيمن الحديث عن حمالة الصدر والطريقة التي تصرف بها النجم الأمريكي، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين.

واعتبر مغردون سعوديون أن مغني الراب قام بتصرف مخجل ومستفز ولم يحترم عادات وتقاليد السعودية وكان عليه تجاهل عادته في حفلاته الغنائية، فيما اتهمه بعض آخر بـ "الفبركة" بحيث حصل على حمالة الصدر من أحد أعضاء فريقه عبر اتفاق مسبق بينهما.

وتشهد مدينة الرياض منذ أكتوبر الماضي مئات الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية ضمن "موسم الرياض"، والتي يشارك فيها نجوم عالميون.

المصدر: تويتر + وسائل إعلام خليجية

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