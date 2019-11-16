أثار مغني الراب العالمي، راسل فيتالي، المعروف بلقب روس، جدلا واسعا في السعودية بتلويحه بحمالة صدر نسائية أثناء أدائه حفلا موسيقيا في أحد مسارح العاصمة السعودية الرياض.

وأحيا روس حفلا فنيا صاخبا في منطقة البوليفارد بالرياض، مساء الجمعة، حيث لوح بحمالة صدر للجمهور الحاضر، كما اعتاد أن يفعل في كثير من حفلاته الغنائية حول العالم.

وحاول النجم الشاب إعطاء حمالة الصدر للحاضرين، لكنهم امتنعوا عن استقبال هذه "الهدية" التي طغى الجدل حولها على الحفل فور انتهائه.

واعتاد مغني الراب الحصول على حمالة صدر من إحدى حاضرات حفلاته، لكن من غير المعروف إن كان قد حصل هذه المرة على الحمالة من الجمهور أم من أحد أعضاء فرقته.

وطني الى اين؟؟‼️ قمة الدناءه والانحطاط حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من كان سبب فيه 😠 #سنتيانه_موسم_الرياضpic.twitter.com/htzjxtS0Zz — ابو إبراهيم (@M____i____S) 16. listopadu 2019

#ستنيايه_

والله ماعاد تدري أنت تضحك

أو تبكي؟!

تبكي من هول ماترى؟!

أو تضحك من تبرير الخطأ!

المغني لم يقذفها عليه أحد

ولكنه كان يحملها معه!

وعندما عرضها على الجمهور

ما أحد عطاه وجه!

طيب أساسا لماذا تسمح له بذلك

وأنت تعرف طقوسه؟

وماهو تصوّرك عن مدى مايحمله

ذلك من رسائل؟

عييب والله! pic.twitter.com/524Lbq2FeC — محمد سند الفهيدي (@_alfohidy) 16. listopadu 2019

#ستنيايه_ اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، pic.twitter.com/qyLckeXKbX — استغفر الله (@x5_mr1) 16. listopadu 2019

#ستنيايه_#فيديو_وتعليق

انتشر مقطع فيديو لفنان ممسكاً بقطعة ملابس داخلية نسائية في مخالفة للائحة الذوق العام لأنه يعد تصرفا خادشاً للحياء وذا طبيعة جنسية ويعاقب بالغرامة ٣٠٠٠ ريال

بالإضافة لمخالفة نظام مكافحة التحرش وتصل عقوبته بالسجن سنتين وغرامة ١٠٠ الف ريال أو احداهما pic.twitter.com/ip4D3v6ie9 — ⚖️المحامي عمر الجنيدي قناة قانونية (@aljunaidylaw) 16. listopadu 2019

ورغم الشعبية التي يحظى بها روس كما ظهر من تفاعل جمهوره، إلا أن تصرفه أثار جدلا واسعا بين السعوديين، وبعد انتهاء الحفل في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، هيمن الحديث عن حمالة الصدر والطريقة التي تصرف بها النجم الأمريكي، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين.

واعتبر مغردون سعوديون أن مغني الراب قام بتصرف مخجل ومستفز ولم يحترم عادات وتقاليد السعودية وكان عليه تجاهل عادته في حفلاته الغنائية، فيما اتهمه بعض آخر بـ "الفبركة" بحيث حصل على حمالة الصدر من أحد أعضاء فريقه عبر اتفاق مسبق بينهما.

وتشهد مدينة الرياض منذ أكتوبر الماضي مئات الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية ضمن "موسم الرياض"، والتي يشارك فيها نجوم عالميون.

المصدر: تويتر + وسائل إعلام خليجية