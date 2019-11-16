موسكو ضمن قائمة أكثر مدن العالم الـ50 ابتكارا

أعلن نائب عمدة موسكو، فلاديمير يفيموف، أن موسكو صارت تشغل المرتبة الـ38 في التصنيف العالمي للمدن الابتكارية Innovation Cities Global Index.

وذلك بعد أن صعدت من المرتبة الـ48 التي شغلتها العام الماضي.

وينقل المكتب الصحفي لعمدة موسكو عن فلاديمير يفيموف، قوله إن موسكو تقدمت في التصنيف على كل من اسطنبول وأوسلو وروما وكوبنهاغن ودبلن وهونغ كونغ وهلسنكي وبروكسل. وجنت موسكو في التصنيف عدد النقاط ذاته الذي جنته كل من أوساكا وفانكوفر وبورتلاند ولاس فيغاس.

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وأدرجت على قائمة أكثر مدن العالم الـ500 ابتكارا إلى جانب موسكو مدنا روسية أخرى مثل بطرسبورغ التي احتلت المرتبة الـ109 وقازان (المرتبة الـ393)، ونوفوسيبيرسك (المرتبة الـ402 )، ويكاترينبورغ (المرتبة الـ416)، وروستوف على نهر الدون (المرتبة 419).

وأشارت إدارة السياسة الاقتصادية في حكومة موسكو إلى أن العاصمة الروسية صعدت في التصنيف من المرتبة الـ192 عام 2012 إلى المرتبة الـ38 عام 2019.

يذكر أن وكالة 2thinkov الأسترالية هي التي تنشر كل عام التصنيف العالمي للمدن الابتكارية انطلاقا من 162 مؤشرا تنقسم إلى 3 مجموعات كبيرة وهي البنية التحتية للرأسمال البشري، قدرة السوق، التراث الثقافي.

تتصدر التصنيف كل من نيويورك وطوكيو ولندن وسنغافورة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا