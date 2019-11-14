الإمبراطور الياباني الجديد يقيم طقوسا ليلية بمناسبة اعتلائه العرش

بدأ الإمبراطور الياباني الخميس 14 نوفمبر في تحقيق مرحلة ليلية لمراسم الجلوس على العرش بتقديم الهدايا للآلهة، وهي آخر مرحلة في سلسلة الطقوس المرتبطة باعتلائه العرش.

كما ذكر مكتب القصر الإمبراطوري، فإن المراسم تنتهي الساعة 03.00 الجمعة 15 نوفمبر .

وحضر المراسم نحو 670 ضيفا، بمن فيهم رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، ووزراؤه ورئيسا مجلسي البرلمان، ورئيس المحكمة العليا.

ويجلس جميعهم في مبنى منعزل دون أن يرصدوا المراسم.

وأما الإمبراطور الياباني الجديد، ناروهيتو، البالغ من العمر 59 عاما فحضر إلى المراسم مرتديا أزياء حريرية بيضاء لامعة، كما جرت العادة في القرون الوسطى المبكرة. وسيخطو على سجاد مفروش في طريقه خصيصا له، من شأنه حماية الإمبراطور من مؤثرات دنيوية.

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وبنيت في القسم الشرقي للقصر من أجل إقامة المراسم 40 منشأة مختلفة الارتفاع وذلك تماشيا مع القوانين اليابانية القديمة. وأنشئت البوابة الرئيسية في تلك المدينة من جذوع الأشجار. أما الطقوس فتستخدم فيها أوان صنعت من الصلصال وفقا لنماذج بدائية.

وستقام المراسم الرئيسية في جناحين يرمزان إلى شرق اليابان وغربها. ونقل إلى هناك الأرز والدخن والخضروات والفواكه والأسماك من كافة محافظات البلد البالغ عددها 47 مقاطعة. وسيقدمها الإمبراطور لآلهة الدين القومي وبالدرجة الأولى لآلهة الشمس، أماتراسو، التي تعد سلفا رمزيا للسلالة الامبراطورية. ثم يشاطرها رمزيا في تناول وجبة الطعام.

إلا أن تفسيرا كهذا للمراسم رفض بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واستسلام اليابان. وأوضحت إدارة الإمبراطور السابق عام 1990 أن عاهل البلاد لا يملك جوهرا إلهيا.

ومع ذلك فإن إقامة تلك المراسم الفخمة أثارت احتجاجات وسط الرأي العام الياباني الذي يعتبر أن النفقات الباهظة لا تتفق مع المبدأ الدستوري الذي يقضي بفصل الدين عن الدولة.

يذكر أن الإمبراطور، ناروهيتو، اعتلى العرش في مايو الماضي بعد أن استقال الإمبراطور السابق، آكيخيتو البالغ من العمر 84 عاما. وتنازل طوعا عن العرش.

المصدر:تاس