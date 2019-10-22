مراسم تنصيب إمبراطور اليابان الجديد

تشهد اليابان، اليوم الثلاثاء، تنصيب إمبراطورها الجديد، ناروهيتو، بحضور وفود من 195 دولة، وسط طقوس تاريخية تبدأ باعتلاء العرش ثم بتسيير موكب احتفالي وتنتهي بصلاة.

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وستقام المراسم الاحتفالية في القاعة الرئيسية "ماتسو نو ما" داخل القصر الإمبراطوري. وسيتم اتباع نفس الإجراءات التي اتبعت في المرة الأخيرة التي أقيمت فيها هذه المراسم في عام 1990.

وسيعتلي الإمبراطور الجديد، الذي سيرتدي ملابس إمبراطورية رسمية، العرش (المنصة) المسمى "تاكاميكورا" حيث سيعلن رسميا للشعب عن توليه العرش.

و"تاكاميكورا" هو اسم العرش الياباني المستخدم منذ عصر هييان. يبلغ ارتفاعه 6.5 متر ويزن 8 أطنان.

وسيحضر المراسم مبعوثون خاصون من 195 دولة، إلى جانب حوالي 2500 من كبار الشخصيات المحلية والأجنبية.

وعقب إعلان الإمبراطور اعتلاءه العرش، سيلقي رئيس الوزراء، آبي شينزو، بصفته ممثلا عن الشعب الياباني، كلمة تهنئة ثم يقود الأشخاص المجتمعين في ثلاث صيحات متتالية بكلمة "بانزاي".

وبعد المراسم التي ستستمر 30 دقيقة تقريبا، سيقوم الإمبراطور والإمبراطورة بتغيير ملابسهما ويرتديان ملابس غربية وسيستقلان سيارة مكشوفة في موكب احتفالي.

وتسير السيارة في طريق طوله 4.6 كيلومتر من القصر الإمبراطوري إلى مقر إقامة أكاساكا.

ثم تقام مراسم "دايجوساي"، وهي طقوس صلاة يؤديها الإمبراطور كل عام من أجل السلام والحصاد الوفير.

المصدر: وكالات