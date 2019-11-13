مركز لاستطلاع الرأي العام ينشر خارطة لمخاوف الروس

أجرى المركز الروسي لدراسة الرأي العام (فتسيؤوم) استطلاعا لرأي المواطنين الروس. وأعدت بناء على نتائجه خارطة عن مخاوف المواطنين الروس.

وأظهر استطلاع الرأي أن 68% من المشاركين يُقلقهم النمو المحتمل للظلم الاجتماعي.

وجاء في بيان أصدره المركز أن القلق من تصاعد الظلم الاجتماعي يشغل المرتبة الأولى في خارطة المخاوف. أما المرتبة الثانية (نسبة 63%) فشغلها خطر انخفاض المداخيل. وذكر 58% من المشاركين في استطلاع الرأي الخوف المحتمل من رفض تقديم الخدمات الطبية المجانية وكذلك رفع أسعار البضائع الأساسية المعتاد عليها.

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ويخاف 36% من الروس كذلك من موجة الجرائم والبطالة (35%). لكن أقل نسبة من المواطنين الروس يقلقون من تفاقم العلاقات واندلاع نزاعات مع بلدان أخرى.

وأشار المركز إلى أن ذروة تصاعد المخاوف والقلق لدى الروس تعود إلى أشهر دافئة مثل مايو ويونيو ويوليو وأغسطس. وتتلاشى المخاوف في كافة البنود المذكورة مع حلول الأشهر الباردة.

يذكر أن مركز "ليفادا" الروسي الخاص لاستطلاع الرأي العام أعلن في أكتوبر الماضي أن الروس يخشون أكثر من أي شيء آخر ظلم السلطات والإصابة بمرض خطير وفقدان ذويهم.

المصدر: لايف