استطلاع الرأي: القوقاز أكثر المناطق الروسية حفاوة بالضيوف

أجرت شركة بيع تذاكر الطائرات على الإنترنت Biletix استطلاع رأي زبائنها لتستوضح عن المناطق الأكثر ترحيبا بالضيوف في روسيا.

واتضح أن 32% من السياح الروس المشاركين في استطلاع الرأي يعتبرون أن مناطق القوقاز وجنوب روسيا هي أكثر المناطق استضافة. وشغل سكان سيبيريا المكانة الثانية في التصنيف( 17%) وبعد ذلك منطقة وسط روسيا (10%).

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وعلاوة على ذلك فإن 43% من المشاركين في استطلاع الرأي يعتبرون أن الروس جاهزون دوما للمساعدة في الظروف الحرجة. أما 35% منهم فإنهم مقتنعون بأن الروس يتميزون بالود. وأشار 11% منهم إلى صفات مثل الآداب والمجاملة والابتسامة البريئة.

يذكر أن شركة تخطيط الرحلات السياحية OneTwoTrip كانت قد أجرت في وقت سابق استطلاعا لرأي السياح الروس حول البلدان التي يفضلون زيارتها في صيف عام 2019. واتضح أن أرمينيا نالت 10% من تذاكر الطائرات لزيارتها متصدرة التصنيف. وشغلت إيطاليا المرتبة الثانية.

المصدر: لينتا. رو