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اعتقال معلّمة بسبب ضربها طالبة شابة في أمريكا (فيديو)

مجتمع

اعتقال معلّمة بسبب ضربها طالبة شابة في أمريكا (فيديو)
Globallookpress
صورة تعبيرية
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اتُهمت معلمة بديلة في مدرسة ثانوية في كايل بولاية تكساس الأمريكية بالاعتداء الشديد على طالبة عمرها 15 عاما، وطردت من وظيفتها بعد ظهور لقطات فيديو توثق جرها الشابة من كرسيها.

ووقعت الحادثة في مدرسة ليمان الثانوية يوم الجمعة الفائت، وقام عدد من الطلاب في الفصل بتصوير لقطات مختلفة من المشادة العنيفة.

وقال مكتب مقاطعة "هايز شيريف" إن المسؤولين استُدعوا لاعتداء مزعوم في المدرسة، وبعد إجراء مقابلات مع العديد من الطلاب ومراجعة اللقطات المصورة، قبضوا على المعلمة واتهموها بالاعتداء الشديد، وهو جناية من الدرجة الثانية.

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وقال المكتب المسؤول إن الطالبة الشابة نُقلت إلى المستشفى من قبل والدها، لتقييم حالتها الصحية، دون تقديم أي تفاصيل أخرى عن وضعها.

وفي بيان نُشر على "فيسبوك"، قالت مديرة المدرسة كارين زونيغا، إن المعلمة طُردت بعد "شجارها مع طالبة" و"تحت أي ظرف من الظروف، لا يمكن السماح بهذا السلوك في مدرسة ليمان الثانوية".

"وأضافت موضحة: "بالإضافة إلى ذلك، أُلقي القبض على الموظفة السابقة من قبل مكتب مقاطعة "هايز شيريف" وتواجه تهما جنائية محتملة. وسيُبلّغ عن أفعالها أيضا في وكالة التعليم في تكساس ".

المصدر: RT

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