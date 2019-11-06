رجل يفقد حياته في محاولة للفوز بتحد "غير عادي"

أفادت وسائل إعلام هندية أن رجلا يبلغ من العمر 42 عاما، فقد حياته يوم الاثنين 4 نوفمبر، أثناء محاولته تناول 50 بيضة مسلوقة، في رهان غير عادي مع صديق له.

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وقالت الشرطة المحلية إن سوبهاش يادا، أحد سكان مقاطعة جونبور في ولاية أوتار براديش الهندية، كان في زيارة لسوق في المنطقة مع صديقه لتناول طعام الغداء.

وفي تلك الأثناء، نشب جدال بين الصديقين، ولتسوية الخلاف، اتفقا على رهان بقيمة 2000 روبية (28.25 دولارا)، لمن يأكل 50 بيضة.

وتوضح الشرطة أن يادا كان على وشك تناول البيضة عدد 42 عندما فقد وعيه، وتم نقله إلى قسم الطوارئ بالمستشفى المحلي ثم إلى مركز متخصص، إلا أنه توفي في غضون بضع ساعات.

ولم يتم تحديد سبب الوفاة، لكن الأطباء يعتقدون أن الوفاة ناجمة عن الإفراط في تناول الطعام، فيما رفضت عائلته التعليق على وفاته.

المصدر: ذي صن