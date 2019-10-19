راعي أغنام هندي "يُبعث" أثناء دفنه

في حادثة غريبة شهدتها الهند كاد أن يتم دفن رجل (55 عاما) حيا لولا تفطن أحد الأشخاص قبل وضعه في القبر إلى أنه حرك رأسه.

وذكرت صحيفة "AsiaOne" أن راعيا فقد وعيه وبعد مرور مدة من الزمن اعتقدت أسرته أنه مات وبدأت مراسم الدفن، إلا أن أحد الأشخاص الذي كان يشارك في عملية الدفن تفطن أثناء إنزال الرجل إلى القبر إلى أنه حرك رأسه.

وبعد نقله إلى المستشفى اكتشفوا أن الرجل أُصيب بحمى قوية جعلته يفقد الوعي لمدة طويلة، لكنه لم يمت.

المصدر: نوفوستي