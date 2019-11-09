حبس مدرس مغربي قتل زوجته بـ "الرقية الشرعية"

أمرت محكمة الاستئناف بمدينة أغادير المغربية بسجن مدرس ديني مؤقتا بعد أن تسبب في مقتل زوجته، السبت الماضي، أثناء ممارسته طقوس "الرقية الشرعية" عليها رفقة خالها.

وأفادت صحيفة "الصباح" بأن النيابة العامة استمعت إلى المدرس وخال الراحلة بعد انتهاء مدة حبسهما الاحتياطي، قبل إحالتهما على قاضي التحقيق الذي قرر بعد الاستماع إليهما، إحالتهما على الجلسة لمحاكمتهما.

وذكرت الصحيفة أن المعلم (32 سنة) أخضع المتوفاة رفقة خالها، بعد صلاة فجر السبت الماضي، لطقوس الرقية الشرعية بمنزلها، أين ضربها بالسلك الكهربائي الخاص بشحن الهاتف ما تسبب في وفاتها.

وكشفت مصادر نقلتها الصحيفة، أن الزوج حاول طمس معالم جريمته، عندما أحضر طبيبا إلى المنزل لتسليمه شهادة الوفاة لدفنها، محاولا تضليل الطبيب الذي حضر إلى البيت وشاهد جثة زوجته.

وفور خروج الطبيب من المنزل الذي وقعت فيه الجريمة، أخبر رجال الدرك بما عاينه على جثة الزوجة الراحلة من آثار الضرب، ليتم إشعار النيابة العامة وفتح تحقيق في الواقعة.

المصدر: "الصباح" المغربية