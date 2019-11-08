انكماش الثروة الإجمالية لمليارديري العالم

انكمشت الثروة الإجمالية للمليارديرين عام 2018 الى قيمة قدرها 8.5 تريليون دولار.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع Billionaires Report-2019 الذي قال إن الثروة الإجمالية للمليارديرين في العالم تقلصت بمقدار 388 مليار دولار. ويعد التقلص المذكور أول نزعة سلبية سجلت بعد 5 أعوام للنمو المستمر.

إقرأ المزيد

وشهدت قارة آسيا أكبر نسبة (8%) لانخفاض الأرباح. وعزا الخبراء هذا الأمر إلى تباطؤ وتائر تنمية الاقتصاد الصيني الذي شهد تقلص ثروة المليارديرين الصينيين بنسبة 12.3 %.

فيما لم تتغير الثروة الإجمالية للمليارديرين الأمريكيين التي بلغت عام 2017 نحو 3.6 تريليون دولار وما زالت عام 2018 بالقيمة نفسها.

فيما يتعلق بالقيمة الإجمالية للمليارديرين الروس فإنها تقلصت بنسبة 2.9% وبلغت 421 مليار دولار. ويتصدر قائمة المليارديرين الروس، حسب مجلة "فوربس"، رئيس مجلس إدارة شركة "نوفوتيك" الروسية، ليونيد ميخلسون، بثروته 26.2 مليار دولار. ويأتي بعده غينادي تيمتشينكو، ووحيد ألكبيروف.

المصدر:لايف