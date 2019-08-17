قال رجل الأعمال الأمريكي الملياردير سام كيسلين، في مقابلة صحفية، إن رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو، قام بنقل، ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار من البلاد خلال فترة رئاسته.

ووجه هذا الملياردير، الأوكراني الأصل، تهمة الضلوع في الفساد، إلى بوروشينكو، وإلى المدعي العام في أوكرانيا يوري لوتسينكو. وقال: "لقد عملا من أجل الثراء غير المشروع، وسرقا الكثير من المال".

وأضاف كيسلين: "قام بوروشينكو لوحده، خلال فترة الرئاسة بنقل ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار من أوكرانيا. ووفقا للوقائع التي أعرفها فقط، قام عبر الشركة الحكومية "Centrenergo "، بنقل 700-800 مليون دولار من أوكرانيا إلى الخارج".

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وقال كيسلين أيضا، إنه تم في الولايات المتحدة، فتح عدة قضايا جنائية ضد الرئيس الأوكراني السابق. وأشار إلى أن إحداها، تتعلق باحتمال تحويل أموال قرض منحه صندوق النقد الدولي لأوكرانيا، وتبلغ قيمتها مليار دولار.

وذكر كيسلين، أن بوروشينكو أوعز بصرف هذه الأموال واستخدامها لأغراض أخرى - تم سحبها على شكل إعادة تمويل للبنوك التجارية، وبعد ذلك ذهبت إلى جيوب بعض المسؤولين".

يشار إلى أن السلطات الأوكرانية منعت في عهد بوروشينكو، دخول كيسلين إلى أراضيها، وذلك بعد أن فضح بعض مخططات فساد استخدمها بوروشينكو. وفي هذا الأسبوع وصل كيسلين، إلى أوكرانيا للقاء القيادة الجديدة للبلاد.

المصدر: نوفوستي