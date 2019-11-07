الإمارات.. محاكمة "خليجية" متهمة بالتسبب في وفاة 7 من أبنائها

قررت محكمة دبا الفجيرة في الإمارات حجز الحكم في قضية خليجية متهمة بالتسبب خطأ في وفاة 7 من أبنائها، خلال حريق اندلع بمنزلها قبل نحو عامين، إلى جلسة الـ18 من الشهر الجاري.

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ووجهت هيئة المحكمة إلى الأم تهمة التسبب في وفاة 7 من أبنائها نتيجة استنشاقهم غاز ثاني أوكسيد الكربون، إثر حريق شب في صالة المنزل، في شهر يناير العام الماضي، وتلت عليها ما جاء في أمر الإحالة من النيابة العامة.

وتضمن قرار الإحالة، أنه "من خلال التقارير الطبية ثبت استنشاق المجني عليهم غازا ساما ناتجا عن احتراق أثاث صالة المنزل، وكون باب الغرفة الوحيد المؤدي إلى خارج المنزل كان مغلقا، فقد تسمم الأبناء جميعا دون أن يتمكنوا من إنقاذ أنفسهم أو الخروج لطلب المساعدة".

وأندلع حريق، في شهر يناير العام الماضي، بمنزل في الفجيرة، نتجت عنه وفاة سبعة أبناء (أربع بنات بينهن طفلتان توأم، وثلاثة أولاد)، تراوحت أعمارهم بين خمسة و15 عاما، نتيجة الاختناق بالدخان الناتج عن الحريق.

المصدر: الإمارات اليوم