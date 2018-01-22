مأساة بالإمارات.. 7 أطفال من أسرة واحدة يلقون مصرعهم في حريق بمنزلهم

ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن 7 أطفال لقوا حتفهم اختناقا نتيجة حريق شب في صالة منزلهم بمنطقة رول ضدنا في إمارة الفجيرة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية نقل جثامين الأطفال إلى المستشفى.

وأوضحت الصحيفة الإماراتية أن "غرفة عمليات شرطة الفجيرة تلقت بلاغا في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة صباح اليوم من إحدى الأمهات تفيد بتعرض منزلها لحريق وأن أبناءها بداخل المنزل".

وروت الأم أن "دوريات الشرطة وقوات الدفاع المدني هرعت إلى موقع البلاغ في وقت قياسي وعند وصولها عثرت على الأطفال السبعة قد فارقوا الحياة ( 4)أبناء و(3) بنات أكبرهم (13) عاما وأصغرهم ( 5) أعوام".

بث مباشر من موقع حريق منزل مواطن في منطقة رول ضدنا بدبا الفجيرة والذي تسبب بوفاة 7 أطفال https://t.co/UBymR9HxwI — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 22 января 2018 г.

وذكر قائد شرطة الفجيرة أن جمع الاستدلالات لا يزال جاريا لمعرفة أسباب الحريق، مهيبا بالمواطنين "تركيب أجهزة كاشف الدخان والحرائق في المنازل لتلافي مثل هذه الحوادث المأساوية.

المصدر: الاتحاد + تويتر

محمد الطاهر