 
مباشر

الأمن السعودي يقبض على شابين قاما بـ "تصرفات شاذة" في الرياض (فيديو)

مجتمع

الأمن السعودي يقبض على شابين قاما بـ
youtube
صورة من فيديو تداوله ناشطون سعوديون قالوا إنه يوثق شابين "مارسا الشذوذ" في إحدى الطرق العامة في الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mnsg

ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يقومان "بتصرفات شاذة" في إحدى المركبات بطريق عام في العاصمة الرياض.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن القبض على الشابين جرى بعد انتشار مقطع فيديو على حسابات الناشطين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، وثق تصرفاتهما "ومجاهرتهما بالمعاصي".

ولفتت الصحيفة إلى أن الفيديو صاحبته مطالبات واسعة بالقبض عليهما وتطبيق الأنظمة حيالهما.

وتداول ناشطون سعوديون منذ الأحد هذا المقطع الذي يظهر شابين قالوا إنهما "يمارسان الشذوذ" في سيارة تمر من شارع الملك فيصل في العاصمة الرياض.

المصدر: سبق + تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا