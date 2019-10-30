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ريكي مارتن وزوجه السوري يعلنان إنجاب طفلهما الرابع (صورة)

مجتمع

ريكي مارتن وزوجه السوري يعلنان إنجاب طفلهما الرابع (صورة)
ريكي مارتن وجوان يوسف
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أعلن الفنان العالمي ريكي مارتن ولادة ابنه الرابع من زوجه السوري الأصل جوان يوسف، ونشر صورة على حسابه الخاص على إنستغرام، مع مولوده الجديد وزوجه.

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وعلق ريكي مارتن قائلا: "ابننا رين مارتن-يوسف ولد!".

وللفنان ريكي مارتن وزوجه جوان 3 أولاد هم التوأم فالينتينو وماتيو، وابنتهما لوسيا.

وأعلن ريكي في عدة مناسبات سابقة أنه يحب الأسرة الكبيرة ولذلك يسعى لأسرة يكون فيها العديد من الأولاد مع زوجه، وهما سعيدان بعائلتهما.

وكان ريكي مارتن قد أعلن رسميا ارتباطه بالرسام السوري الأصل جوان يوسف عام 2016، بعد فترة طويلة من الشائعات بشأن ارتباطهما عاطفيا، حيث انفصل ريكي مارتن عن حبيبه السابق مدرب اليوغا كارلوس جونزاليز أبيلا.

المصدر: وكالات

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