تقرير: 25% من سكان روسيا يخططون للانتقال إلى مدن كبرى

نشر مركز الإحصاءات الروسي تقريرا يفيد بأن 25% من سكان روسيا يرغبون في الانتقال إلى مدن أخرى.

ويشكل الرجال نسبة 53% من هؤلاء. أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و35 عاما فيشكلون 72% من الراغبين في تغيير محل الإقامة.

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وفي طبيعة الحال فإنهم يقصدون قبل كل شيء مدنا كبرى، ومن بينهم 15% يريدون الانتقال إلى بطرسبورغ و8% يقصدون موسكو و6% يفضلون كراسنودار في جنوب روسيا.

وأشار التقرير إلى الأسباب الرئيسية للانتقال إلى مدن أخرى وهي البطالة والبعد عن مكان العمل (18%)، والسعي إلى تحسين المستوى المعيشي (15%)، والمشاكل البيئية (13%)، والبحث عن مناخ مناسب (12%)، والولع بمدينة أخرى (7%)، والسعي إلى الحصول على تعليم جيد (7%)، والبحث عن مستقبل أفضل (7%).

فيما أشار التقرير إلى أن 25% هي نسبة غير كافية لتطوير الاقتصاد، مع العلم أن الرغبة في تغيير محل الإقامة لا تعني أنها ستتحقق في واقع الأمر. فمن أجل تحقيق تلك الرغبة لا بد من خلق ظروف مناسبة للهجرة، إذ أن قدرة السكان على الانتقال من مكان إلى آخر ومرونتهم ستحدد قريبا قدرة البلاد على التنمية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا