بوتين: سنواصل تأهيل الطلاب العسكريين الأفارقة في الكليات الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها في الاجتماع الأول لقمة "روسيا – إفريقيا" أن بلاده ستستمر في تأهيل الطلاب العسكريين الأفارقة في مؤسسات التعليم العسكرية الروسية.

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يدرس الآن في الكليات والأكاديميات العسكرية الروسية الطلاب الذين يمثلون 20 بلدا إفريقيا.

وقال بوتين إن روسيا وقعت اتفاقيات التعاون العسكري التقني مع 30 بلدا إفريقيا تصدر لها الأسلحة والمعدات الحربية. وقد وردت بعضها مجانا.

وعلاوة على ذلك فإن الرئيس الروسي يعتبر توسيع التعاون مع البلدان الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أمرا في غاية الأهمية.

من ناحية أخرى فإن زعماء بوركينا فاسو وموريتانيا ومالي والنيجر وتشاد ينوون أن يبحثوا مع روسيا مسألة نشر المستشارين العسكريين الروس في جيوش بلادهم.

المصدر: زاشيشات روسيا