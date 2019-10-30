انخفاض عدد الأحفاد في العائلات الروسية 7 أضعاف خلال 90 عاما

شهدت 93 عاما خلت انخفاض عدد الأحفاد في العائلات الروسية بمقدار 7 أضعاف، أي من 542 حفيدا وحفيدة لكل 100 جد وجدة عام 1926 إلى 81 حفيدا وحفيدة عام 2019.

إقرأ المزيد

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن تقرير نشره المكتب الصحفي لعملية إحصاء السكان في روسيا عام 2020.

مع ذلك فإن التقرير أشار إلى احتمال تغير الأوضاع في مجال نمو عدد السكان. إذ أن مطلع الألفية جلب عددا كبيرا من المواليد الذين سيدخلون قريبا عمر إنجاب الأطفال.

وإن التقرير يؤكد أن الشباب بعمر يتراوح بين 25 و40 عاما يشكلون نسبة 30% من عدد سكان روسيا. وجاء في التقرير أن أولئك الذين ولدوا في مطلع الألفية قد يجلبون بعد 20 عاما نموا حاسما لعدد السكان البالغين.

يذكر أن إحصاء عدد سكان روسيا سيجري عام 2020 وسيكون إحصاءً إلكترونيا لأول مرة في تاريخ روسيا.

المصدر: لايف