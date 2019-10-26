مهنتا طبيب الأمراض النسائية وخبير IT الأكثر أجرا في روسيا

أجرى الخبراء في معهد العمل الروسي للبحوث العلمية دراسة من شأنها تحديد أكثر المهن رواجا في روسيا في الوقت الراهن.

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وقال ناطق باسم المعهد إن الحديث يدور بالدرجة الأولى عن مهن مطلوبة في السوق مثل النادل والبارمان والطاهي والمحاسب والمدرس وسائق القطار والخراط.

وأضاف أن هناك مهنا أخرى تتمتع بطلب لا بأس به في السوق ومنها المهندس الكيميائي والمدرب في مجال الرياضة البدنية التكيفية والكهربائي المتخصص في إصلاح أجهزة التوزيع ومدير مراقبة جودة المنتجات.

وأوضح الناطق أن السوق بحاجة دائمة إلى المديرين والمنظمين الجيدين في مجالات الصيدلة والنوبات في المحطات الكهربائية وكذلك الخبراء في مجال البيانات الكبيرة والتطبيقات السحابية.

يذكر أن موقع kr.ru الروسي كان قد نشر مقالا بهذا الشأن قال فيه إن أكثر المهن طلبا في السوق الروسية هم الطهاة وأمناء الصندوق.

أما أكثر المهن أجرا فهم أطباء الأمراض النسائية وخبراء التقنيات والمعلومات (IT).

المصدر: كومسومولسكايا برافدا.