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ضبط عملات أثرية بمطار القاهرة (صور)

مجتمع

ضبط عملات أثرية بمطار القاهرة (صور)
Reuters GHA/Iga
مطار القاهرة الدولي
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تمكنت الوحدة الأثرية في مطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطة تأمين الركاب، من ضبط 12 عملة أثرية مع أحد الركاب أثناء محاولته تهريبها إلى مالطا.

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وأوضح حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أن العملات المضبوطة تضم قطعا فضية من العصر البطلمي وثماني عملات برونزية وذهبية من العصر اليوناني، وعملة ذهبية من العصر البيزنطي ودينارين من الذهب يعودان للعصر الفاطمي.

ضبط عملات أثرية بمطار القاهرة (صور)العملات الأثرية المحجوزة
ضبط عملات أثرية بمطار القاهرة (صور)العملات الأثرية المحجوزة

وأشار همام إلى أن اللجنة الأثرية التي قامت بفحص العملات المضبوطة أقرت بأثريتها وأنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وقد تم تحرير محضر بذلك وإبلاغ النيابة العامة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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