القبض على مخرج سينمائي حاول إدخال مواد مخدرة بمطار القاهرة (صور)

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي في مصر، اليوم الأحد، محاولة إدخال كمية من المواد المخدرة، كانت بحوزة مخرج سينمائي قادم من أمستردام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه "أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية، اشتبه رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، أحمد سيد إبراهيم، في مخرج سينمائي، وكلف مأموري الجمارك محمد نبيل إبراهيم، وعماد صلاح سالم، بتفتيش حقائب الراكب بدقة".

RT

وأضافت المصادر، أنه بعد فتح إحدى حقائب الراكب، عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش في حقيبة يد صغيرة، وبتفتيش الحقائب الأخرى، عثر على كميات من مخدر الحشيش والماريجوانا وقطعة من الفطر المسبب للهلوسة، ومواد مخدرة أخرى.

RT

وأمر المسؤولون الجمركيون في المطار بتحرير محضر ضد الراكب الذي أحيل للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: RT