تأجيل محاكمة قتلة " شهيد الشهامة" في مصر.. وهاشتاغ "إعدام راجح" يجتاح "تويتر"

عقدت محكمة مصرية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل محمود البنا عمدا، أثناء دفاعه عن فتاة تعرضت للتحرش من طرف الجناة بمركز تلا بالمنوفية.

وأصدرت هيئة محكمة أحداث شبين الكوم قرارها بتأجيل القضية إلى 27 أكتوبر المقبل، استجابة لطلب هيئة الدفاع للتأكد من صحة المستندات المقدمة.

وفي وقت سابق، أعلن محمد الحسيني، محامي المتهم محمد راجح في القضية المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة "، عدم حضوره جلسة محاكمته. وطالب أعضاء هيئة الدفاع عن القتيل المكونة من 5 محامين، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن الطالب محمود البنا (18 سنة)، أصيب بجرح طعني بفخذه الأيسر، وآخر قطعي أسفل عينه اليسرى، نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض من قبل المتهمين.

وأضافت التحريات، أن النيابة العامة بدأت التحقيقات مع المتهمين الثلاثة، وهم محمد أشرف راجح (18 سنة - طالب)، ومصطفى محمد مصطفى (17 سنة)، إسلام عاطف (17 سنة - طالب).

Maybe he left the world💔 But he didn't leave our minds💙you will remain in our hearts till the end ❤️#اعدام_راجح#محمودالبناpic.twitter.com/7G0ultKYM7 — Salmaelsayed (@Salma1119924131) October 20, 2019

بعدها، تصدر هاشتاغ "راجح قاتل" و"إعدام راجح" مواقع التواصل الاجتماعي، ونظم أهالي مدينة تلا وقفة تضامنية مع عائلة القتيل مطالبين بالقصاص ومحاكمة القاتل.

وبحسب والد القتيل فقد عاتب ابنه أحدهم على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع والتحرش بها قبل أسبوعين، فكتب على صفحته في "فيسبوك": "معاكسة الفتيات ليست من الرجولة"، ليتطور الأمر إلى مشاجرة عبر الموقع، وتوعده أحدهم، بعدها وجد الشاب محمود غارقا في دمائه.

وأظهر فيديو تداوله أصدقاء وأقارب الطالب محمود البنا، وجود مشاجرة بين محمد أشرف راجح وإحدى الفتيات وهي تحاول الهرب منه، وهي الواقعة التي أدت إلى مقتل البنا.

وأكد المتهمون، خلال التحقيق معهم أنه حدث خلاف بينهم وبين القتيل محمود تحول إلى مشادة كلامية، طعنوه على إثرها وتركوه وفروا.

ناصر حاتم

المصدر: RT