زواج ملكي فخم لحفيد نابليون بونابرت (صور)

احتفل جون كريستوف نابليون بونابرت، أحد أحفاد شقيق نابليون بونابرت الأول إمبراطور فرنسا، بزواجه من الكونتيسة أوليمبيا فون أوند زوأركو زينيربيرج، حفيدة شقيقة زوجة الإمبراطور الفرنسي.

وتزوج كريستوف (33 عاما) من الكونتيسة أولمبيا (31 عاما)، أمس السبت، في حفل زفاف فخم حضرته الأميرة بياتريس (حفيدة الملكة إليزابيث) وخطيبها رجل الأعمال إدواردو مابيلي موتسي.

وظهرت العروس بإطلالة ملكية، حيث كانت تبدو كأميرات ديزني، لتخطف الأنظار بملامحها البسيطة.

ويرتبط الزوجان بصلة قرابة بعيدة، لأن الكونتيسة أوليمبيا هي ابنة شقيقة الزوجة الثانية لنابليون الإمبراطورة ماري لويز النمساوية.

يذكر أن نابليون الأول تزوج من ماري لويز في عام 1810، وقال في يوم زفافه إن ذلك الزواج انتصار للحب وليس له علاقة بالحروب الناشبة، لأن الجميع ظن وقتها أن تلك الزيجة ما هي إلا عملية سياسية للانتصار في الحرب.

نفس الشي بالنسبة لزواج كريستوف والكونتيسة، حيث كثر الحديث عن زواج مصالح سياسية، لكن الحبيبين أكدا في وقت سابق على أن ارتباطهما قائم على الحب، ولا يهدف إلى تحقيق أي أهداف سياسية.

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

المصدر: RT