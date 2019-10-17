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ارتفاع متوسط طول العمر في روسيا بفضل انخفاض عدد الوفيات

مجتمع

ارتفاع متوسط طول العمر في روسيا بفضل انخفاض عدد الوفيات
Sputnik Sergey Malgavko
صورة أرشيفية
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قال ناطق باسم وزارة الصحة الروسية إن متوسط طول العمر في روسيا ارتفع منذ مطلع العام الجاري حتى 73.6 سنة، ما يزيد عن العام الماضي بـ0.7 عام.

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ونقل موقع قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية عن وزيرة الصحة الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، قولها إن وزارتها سجلت خلال 8 أشهر من العام الجاري ارتفاع طول العمر المتوسط حتى 73.6 عام، كما سجلت زيادته بـ0.7 عام مقارنة بعام 2018.

وأشارت الوزيرة إلى أن طول عمر النساء يزيد في روسيا عن طول عمر الرجال. وبلغ هذا المؤشر عام 2019 لدى النساء 78.5 عام .

وقالت سكفورتسوفا، إنه أصبح من الممكن تحقيق زيادة متوسط طول العمر بفضل انخفاض عدد الوفيات ضمن المسنين. وحسب المعلومات المتوفرة في الوزارة فإن الأطباء الروس حافظوا على 34 ألفا من المسنين على قيد الحياة. وهكذا انخفض مؤشر عدد الوفيات لكل ألف من سكان البلاد بنسبة 3.1 % مقارنة بعام 2018.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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