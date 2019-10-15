الهند.. العثور على رضيعة موءودة في وعاء

عثر زوجان على طفلة رضيعة وئدت قبل أيام في وعاء خزفي مغلف بقطعة قماش.

وتفيد صحيفة The Sun، بأن زوجين عثرا على الطفلة الرضيعة عندما كانا يدفنان طفلتهما التي ولدت ميتة، حينما سمعا صوت بكاء طفل، تقول الزوجة هيتيش كومار، " اعتقدت أن ابنتي عادت إلى الحياة، ولكن اتضح أن الصوت ينطلق من الإناء الخزفي".

اتصل الزوجان فورا برجال الشرطة وسيارة الإسعاف. ونقلت الرضيعة إلى قسم الانعاش في المستشفى ولا تزال درجة حرارة جسمها منخفضة وتحصل على الأكسجين عبر الجهاز الخاص.

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وتشير الصحيفة، إلى أن الزوجين لا يفارقان الطفلة التي أنقذا حياتها لأنهما يرغبان بتبنيها.

ويذكر أن حالة مشابهة وقعت في تايلاند، عندما اكتشف كلب رضيعا مدفونا حيا في حقل، وبدأ فورا بالحفر والنباح، ما أثار اهتمام صاحبه الذي أسرع اليه ليكتشف قدم طفل ظاهرة على السطح فبدأ بإزالة التراب ونقل الطفل إلى المستشفى.

المصدر: لينتا. رو