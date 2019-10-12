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السائقون الروس يخضعون لاختبار الإدمان على الكحول

مجتمع

السائقون الروس يخضعون لاختبار الإدمان على الكحول
Sputnik Vladimir Ostapkovitch
صورة أرشيفية
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أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية بأن وزارة الصحة أوكلت لجان الطب التي ترشح السائقين الروس للحصول على رخصة القيادة مهمة إخضاعهم لاختبارات الميل إلى تعاطي المسكرات والمخدرات.

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وقالت نقلا عن ناطق باسم وزارة الصحة إن لجنة الطب تملك الحق في منع السائق من الحصول على رخصة القيادة في حال اكتشاف مادة ترانسفيرين (CDT) في دمه، ما يدل على إصابته بمرض الإدمان المزمن على الكحول.

وحسب مقال نشرته الصحيفة فإن التعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة ترمي إلى تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واكتشاف من لديهم ميول إلى تناول المسكرات والمخدرات بغية الحد من حوادث المرور في الطرقات.

وقالت الصحيفة إن التعليمات تطال كذلك أشخاصا يترشحون لاستعادة رخصة القيادة بعد خرقهم قواعد المرور وأضافت أن بنود التعليمات كلها تم تنسيقها مع وزارة الداخلية وشرطة المرور.

المصدر: نوفوستي

 

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