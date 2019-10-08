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سائق سيارة مخمور يصطدم بجدار مقبرة ويتسبب في مقتل مرافقه

أخبار روسيا

سائق سيارة مخمور يصطدم بجدار مقبرة ويتسبب في مقتل مرافقه
Reuters Vladimir Larionov
صورة أرشيفية
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تسبب سائق سيارة مخمور في وفاة مرافقه إثر اصطدامه بجدار مقبرة في مدينة ساراتوف الواقعة في جنوب شرقي روسيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر أمنية في ساراتوف أن السائق كان في حالة سكر، وهو شاب عمره 21 سنة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مرافقا للسائق توفي في المكان نفسه بعد اصطدام السيارة بجدار المقبرة، فيما تم نقل السائق إلى المستشفى لتقي العلاج.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع في روسيا منعا باتا قيادة السيارة تحت تأثير الكحول ويعاقب المخالف بشدة.

المصدر: نوفوستي

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