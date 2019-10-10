ضبط "متسول" في المسجد الحرام بمكة وبحوزته 8 آلاف دولار

تمكن عنصر من القوة الخاصة للمسجد الحرام بمكة، من إلقاء القبض على متسول داخل المسجد وبحوزته 31 ألف ريال "أكثر من 8 آلاف دولار" تسولها من الزوار.

وأشاد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد بدر بن سعود بن محمد بوكيل الرقيب علي بن عائض الشهراني من منتسبي قوة أمن الحرم، والذي تمكن من ضبط المتسول.

ويعتبر "التسول" في المملكة جريمة يعاقب عليها القانون، علما بأن معظم من يمارسون هذه العادات مجهولو الهوية ومن المخالفين لنظامي الإقامة والعمل.

المصدر: سبق