 
مباشر

ضبط "متسول" في المسجد الحرام بمكة وبحوزته 8 آلاف دولار

مجتمع

ضبط
AFP AHMAD GHARABLI
وحدة المراقبة الأمنية في مكة المكرمة بالسعودية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mipo

تمكن عنصر من القوة الخاصة للمسجد الحرام بمكة، من إلقاء القبض على متسول داخل المسجد وبحوزته 31 ألف ريال "أكثر من 8 آلاف دولار" تسولها من الزوار.

وأشاد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد بدر بن سعود بن محمد بوكيل الرقيب علي بن عائض الشهراني من منتسبي قوة أمن الحرم، والذي تمكن من ضبط المتسول.

ويعتبر "التسول" في المملكة جريمة يعاقب عليها القانون، علما بأن معظم من يمارسون هذه العادات مجهولو الهوية ومن المخالفين لنظامي الإقامة والعمل.

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مهمة إنسانية لأطباء عبر البحر من كينيا للصومال