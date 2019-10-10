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شاب مصري يتلقى طعنات حتى الموت دفاعا عن فتاة من التحرش

مجتمع

شاب مصري يتلقى طعنات حتى الموت دفاعا عن فتاة من التحرش
Reuters
الأمن المصري
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أقدم طالب جامعي على قتل آخر بالصف الثالث الثانوي، بعد أن سدد له 3 طعنات في أماكن متفرقة من الجسد، عقب مشادة بينهما إثر معاتبة المجني عليه للجاني لقيامه بالتحرش بالفتيات في الطريق.

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وتلقت قوات الأمن المصرية بلاغا يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزي في المنوفية طالبا بالصف الثالث الثانوي جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

وبفحص البلاغ تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من حصة للدرس الخصوصي، حاول معاتبة الجاني على قيامه بمعاكسة الفتيات زميلاته في الشارع، وحاول ثنيه عما يفعله مؤكدا أنه "عيب" ولا يليق بطالب جامعي.

وتبين أنه نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، سدد على إثرها الطالب الجامعي 3 طعنات نافذة للمجني عليه.

وعقب ارتكاب الجريمة حاول الجاني الهرب إلى محافظة الإسكندرية، إلا أن قوة من إدارة البحث الجنائي تمكنت من ضبطه.

المصدر: مصراوي

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