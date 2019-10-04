أمرت النيابة العامة المصرية بحبس نقيب شرطة يدعى عبد الرحمن الشبراوي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالشروع في قتل محام والقبض عليه واحتجازه دون وجه حق.

وجاء قرار النيابة بعدما أصدر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية قرارا بفتح التحقيق في واقعة تعدي ضابط شرطة بديوان قسم أول المحلة على أحد المحامين بالضرب المبرح، وإصابته بجروح وكدمات أثناء سيره رفقة أسرته في الشارع.

واتهم المحامي في بلاغه الرسمي أمام النيابة العامة ضابط الشرطة، عبد الرحمن الشبراوي، معاون مباحث قسم أول المحلة بالتعدي عليه بالضرب المبرح رفقة قوة أمنية.

وأوضح مدير أمن الغربية، اللواء محمود حمزة، أنه تم إيقاف الضابط عن العمل وإحالته للتحقيق بشؤون الضباط بناء على توجيهات وزير الداخلية وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

المصدر: ناصر حاتم + الوطن