أول سائحة أجنبية تستفيد من خدمة التاشيرة السياحية السعودية (فيديو)

نشر مقطع فيديو على موقع "تويتر" تظهر فيه سائحة هي الأجنبية الأولى التي تستفيد من خدمة التأشيرة السياحية الإلكترونية من معرض جيتكس 2019.

وكانت المملكة العربية السعودية قد فتحت أبوابها للعالم أمام السياح الأجانب، بإطلاقها نظاما جديدا للتأشيرات يشمل 49 دولة بينها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

فيديو | شاهد أول سائحة أجنبية تستفيد من خدمة التأشيرة السياحية من معرض جيتكس 2019 .

: pic.twitter.com/ENK3cGWnY3 — مجتمعنا (@KSASociety) October 9, 2019

إقرأ المزيد

والتأشيرات الجديدة متاحة عبر الإنترنت دون قيود على سفر النساء بمفردهن، خلافا لما كان في الماضي لكن القيود على دخول مكة والمدينة باقية كما هي، وتبلغ قيمة التأشيرة 440 ريالا سعوديا (117.33 دولار)، وتمنح من خلال المنصة الإلكترونية أو عند الوصول إلى 6 منافذ رئيسية للدخول إلى البلاد، ويستغرق استخراجها من 5-30 دقيقة، وصلاحيتها تستمر عاما كاملا، وتمنح لمن أتم 18 عاما، ويشترط وجود ولي الأمر لمن هم دون ذلك، ولا تشترط فيها الديانة، ولا ينبغي أن تقل صلاحية جواز السفر الحاصل على التأشيرة عن 6 أشهر من تاريخ دخول المملكة، وفترة الإقامة 90 يوما خلال السنة الواحدة.

ولم تضم قائمة الـ 49 دولة التي يسمح لمواطنيها دخول السعودية بنظام التأشيرة الجديدة أي دولة عربية، بينما كانت ماليزيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة ضمن القائمة. وتأتي التأشيرة في إطار خطة التحول الاقتصادي التي تحمل عنوان "رؤية 2030".

المصدر: وكالات